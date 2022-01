Palma di Montechiaro, tampone gratuito per gli studenti della scuola dell'obbligo e infanzia

A Palma di Montechiaro gli studenti della scuola dell'obbligo e dell'infanzia potranno sottoporsi ad un tampone rapido, prima del rientro a scuola. L'iniziativa è del sindaco, Stefano Castellino, preoccupato per la ripresa delle lezioni dal vivo visto che nella cittadina del Gattopardo, i contagi da Covid sono sempre alti. Gli studenti da domani, mercoledì 19 gennaio e fino a venerdì 21 gennaio potranno sottoporsi al tampone gratuitamente. Il costo dei tamponi è a carico del comune. Hanno aderito all'iniziativa del sindaco alcuni laboratori di analisi e farmacie. Ogni studente ha diritto ovviamente ad uno solo tampone gratuito.

Hanno già aderito i laboratori di analisi Pace, Sortino e Guadagnino e le farmacie Alessi e Vajola.

Pubblicità

"Abbiamo ritenuto - dice il sindaco Castellino - che fosse necessario intervenire in aiuto delle famiglie, che si trovano a vivere una situazione davvero drammatica ed insieme a loro vogliamo tutelare, per quanto in nostro potere, la salute dei nostri giovani".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA