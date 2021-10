Palma di Montechiaro: passi avanti per il molo e il porticciolo

L'amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha incontrato i progettisti del molo che sarà costruito nella zona balneare di Marina.

"Abbiamo incontrato i progettisti del molo che hanno vinto la gara d'appalto che si è svolta negli scorsi mesi grazie al Ministero dell'Interno - dice il sindaco Castellino - Assieme all'assessore Castronovo abbiamo messo in cantiere la possibilità di avere entro l'anno per il progetto esecutivo. Avendo il progetto esecutivo ci possiamo dare da fare per ottenere il finanziamento dell'opera che sono certo otterremo perché siamo uno dei pochi comuni del meridione d'Italia che dispone di un gruppo di progettisti di prim'ordine e, quindi, invieremo la documentazione alla Regione Siciliana per ottenere il finanziamento".

Discorso quasi identico anche per quello che fino a pochi anni fa sembrava un sogno e che adesso può diventare realtà, ossia, la costruzione del porticciolo turistico.

"A breve - continua il sindaco - si concluderanno le verifiche della squadra dei progettisti che si è aggiudicato l'appalto per oltre un milione di euro al fine di progettare l'infrastruttura. Siamo ansiosi di incontrarci con loro per effettuare un sopralluogo e dare quindi l'avvio alla progettazione esecutiva dell'opera. Siamo, davvero, ad una svolta. La costruzione del porticciolo sembrava così fantascientifica che non l'avevamo inserita nemmeno nel programma elettorale. Ma grazie agli uffici, ai miei assessori siamo riusciti a far decollare questo progetto che per Palma di Montechiaro rappresenta una svolta in termini sociali e occupazionali".

