Palma di Montechiaro si stringe attorno alle donne afghane

"Tull Quadze", tutte le donne, e ieri le donne italiane sono scese in piazza per i diritti delle donne afghane. L'iniziativa si è svolta anche a Palma di Montechiaro curata dai gruppi scout Palma 1 e Palma 2. Presente anche il sindaco, Stefano Castellino, chiaramente molto vicino alle donne in particolare, ma a tutti gli afghani in generale in questo momento dove nel paese asiatico sembra essere tornati al Medioevo.

Organizzato dall'Assemblea della Magnolia, nata da una costola della Casa internazionale delle donne in piena pandemia, e sostenuta da numerose associazioni, l'evento ha voluto accendere i riflettori sulle donne afghane - e non solo - perché grazie anche alla pressione della comunità internazionale sia loro consentito di partecipare alla vita politica, accedere al lavoro e all'istruzione, non rinunciare alle conquiste degli ultimi vent'anni.

