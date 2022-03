Patto per la sicurezza urbana in Prefettura

La Prefettura di Agrigento, dopo averla costituita con il Comune di Agrigento, adesso allo stesso modo ha costituito con il Comune di Licata la cabina di regia per l’attuazione del Patto per la sicurezza urbana. Si tratta della collaborazione diretta e concreta tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni. I cittadini, come sentinelle del territorio, sono sensibilizzati a vigilare e segnalare atti a danno della sicurezza pubblica. Forze dell’ordine e istituzioni, insieme nella cabina di regia, sono impegnate a promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della comunità a favore della sicurezza del territorio.

