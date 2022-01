Per la prima volta nella storia, Palma di Montechiaro, avrà il Liceo classico

Palma di Montechiaro per la prima volta nella storia avrà il Liceo Classico. Lo ha reso noto il sindaco, Stefano Castellino, che si è voluto subito complimentare, a nome della città del Gattopardo, con la Preside, Annalisa Todaro e con l'Istituto di Istruzione Superiore Giovan Battista Odierna per lo storico traguardo raggiunto.

"Davvero encomiabile - dice il primo cittadino - il lavoro svolto dalla Preside Todaro, dai suoi diretti collaboratori, e dal corpo Docente e non docente: bravissimi. Ringrazio, altresì, il Provveditore agli Studi di Agrigento, Fiorella Palumbo , l'assessore regionale alla Pubblica Istruzione, Roberto Lagalla e tutto il Governo della Regione Siciliana guidato dal Presidente Nello Musumeci per la loro concreta e fattiva vicinanza alle istanze del territorio. Questo nuovo indirizzo va a completare una forta offermativa di altissimo livello. Infatti, oltre al Liceo classico abbiamo il liceo scientifico, il liceo scientifico opzione scienze applicate, il Tecnico informatico e il Professionale servizi per la sanità e l’assistenza sociale oltre al serale professionale socio sanitario".

