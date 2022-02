Percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza

Erano indebitamente percettori del reddito di cittadinanza. Sei licatesi sono stati denunciati, e con loro un ventunenne, e un 49enne per altri reati. Sono i risultati conseguiti dai carabinieri della Compagnia di Licata, unitamente al Nucleo Elicotteri di Palermo, e al Nucleo Cinofili di Nicolosi, nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, al controllo capillare del territorio e della circolazione stradale del Comune di Licata.

Pubblicità

Nell’ambito delle operazioni i militari hanno denunciato all’Autorità giudiziaria un 49enne del posto, per violazione delle prescrizioni attinenti la libertà vigilata, e un 21enne licatese sorpreso in possesso di 16 piante di marijuana, e materiale per la coltivazione, tutto nella propria camera da letto. Altri 6 soggetti sono stati denunciati in quanto indebitamente percettori di reddito di cittadinanza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA