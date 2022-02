Perduto un finanziamento per il consolidamento di parte di Porto Palo, l'opposizione chiede le dimissioni del sindaco Mauceri

I Consiglieri Comunali dei Gruppi Consiliari “Idea Menfi” e "Noi per Menfi", comunicano, con disappunto, che il Comune di Menfi ha perso un altro finanziamento per inadempienze amministrative.

Pubblicità

“Il Bilancio di Previsione dello Stato anno 2020 – in un nota scrivono - ha stanziato somme, a titolo di contributo, da assegnare ai Comuni, per spese, tra le altre, di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Il Comune di Menfi ha formulato richiesta di accesso a tale contributo per i Lavori di Consolidamento del Versante Meridionale Gurra di Mare – Porto Palo, per l’importo di 135.222,35 euro, regolarmente finanziato nel corso dell’anno 2020, giusto Decreto del Ministero degli Interni di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 Agosto 2020, integrato con altro Decreto del 7 Dicembre 2020. Con Delibera di Giunta Comunale n. 26 del 01/03/2021, è stata approvata la Variazione al Bilancio Comunale - Esercizio Provvisorio anno 2021, al fine di acquisire in Bilancio detto finanziamento. Il Ministero dell’Interno, a seguito di un monitoraggio di tutti i finanziamenti concessi ai Comuni, ha comunicato al Sindaco di Menfi di avere rilevato un inadempimento per assenza del Codice Identificativo di Gara, sollecitando il Comune ad adottare i correttivi necessari, entro il 30 settembre 2021, sul portale del Ministero degli Interni, affinché dal successivo monitoraggio la posizione risultasse di adempienza, in caso contrario lo stesso Ministero avrebbe recuperato il contributo già erogato senza alcuna ulteriore comunicazione. Il Comune non ha provveduto, entro il 30 settembre 2021, ad apportare i correttivi necessari sul portale del Ministero degli Interni, perdendo di fatto il finanziamento per inadempienza”.

I Consiglieri Comunali dei Gruppi "Idea Menfi" e "Noi per Menfi", pertanto “invitano il Sindaco a maturare decisioni non più procrastinabili per il bene della comunità menfitana”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA