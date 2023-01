Piscina di Agrigento, si spera nella riapertura a breve

L’assessore comunale allo Sport di Agrigento, Costantino Ciulla, ha diffuso delle delucidazioni nel merito dell’attesa restituzione agli utenti della piscina comunale a Villaseta. Ciulla spiega: “Il terreno in cui si trova la piscina comunale di Villaseta lo scorso fine settembre è passato dal Demanio al Comune di Agrigento. Prima di Natale il terreno è stato accatastato. Stiamo lavorando alacremente per sistemare le ultime pratiche per restituire nel giro di qualche settimana la piscina agli utenti. Subito dopo le feste incontreremo i gestori tramite l’ufficio tecnico. Nei mesi scorsi, il sindaco Francesco Miccichè, ha firmato l’ordinanza che disponeva, dopo una legge del 1966, la trascrizione a favore del Comune del terreno dove è stata costruita la struttura, un adempimento propedeutico al fine di accatastare l’immobile e sostituire la caldaia non funzionante con un nuovo impianto”.

