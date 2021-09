Più di quattro seduti al tavolo: chiusa pizzeria ad Agrigento

Proseguono i controlli per il rispetto delle norme anticovid. La Guardia di Finanza ha imposto la chiusura per cinque giorni a una pizzeria tra Agrigento e Villaseta, perché sono state riscontrate più di quattro persone sedute tutte allo stesso tavolo, e altri clienti all’interno, in piedi, senza mascherina di protezione. Il titolare è stato multato. L’intervento è stato frutto di una mirata segnalazione al 117.

Di quale pizzeria si tratti non è stato reso noto. E del resto ciò poco importa, anche perchè non si tratta di condotte delittuose o amorali. Ciò che è invece utile è il messaggio educativo di quanto accaduto, perchè sprona i pubblici esercizi commerciali ad attenersi alle norme a tutela della salute pubblica in zona gialla.

