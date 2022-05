Plasticfree lungo la spiaggia lido di Fiori

Primo evento a Menfi nella spiaggia di Lido di fiori – Bandiera Blu.

Plasticfree Onlus accolta a braccia aperte dalla cittadinanza e dalle istituzioni. Più di 100 persone e 65 sacchi pieni di Plastica e vetro. Ruote e perfino un Boiler. Presenti in veste di volontari Sindaco, vicesindaco, presidente del Consiglio comunale, alcuni consiglieri, Guardia Costiera in veste ufficiale e onorati anche dalla presenza del Comandante della Guardia Costiera con la figlia per vivere la nostra esperienza da semplice cittadino. Lega navale Italiana di Portopalo di Menfi, che ha fatto una donazione ( magliette per tutti). tantissimi scout AGESCI Menfi. Associazioni delle contrade, associazione I camminatori di Menfi, cittadini e turisti. Grazie alla CRI Comitato di Agrigento che in virtù del protocollo hanno partecipato con anche loro con entusiasmo.

