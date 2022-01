Porticciolo di San Leone, pubblicata la gara per il progetto di ampliamento

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Agrigento, Gerlando Principato, annuncia che è stata pubblicata la procedura di gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di ampliamento del porticciolo turistico “Cesco Tedesco” a San Leone. L’importo complessivo a base d’asta è di 676mila e 753 euro. Le istanze di partecipazione sono attese entro il prossimo 31 gennaio. La procedura di gara è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 dicembre, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 5 gennaio, sul quotidiano nazionale Libero del 12 gennaio, e su Giornale di Sicilia e Calabria, e Quotidiano di Sicilia del 12 gennaio. Il sindaco Franco Miccichè e l’assessore Principato commentano: “Il tempo e i fatti ci hanno dato ragione. Finalmente possiamo dare vita ad una delle opere più importanti e strategiche per il rilancio del porto turistico di Agrigento, che terrà conto anche del water-front del lungomare Falcone Borsellino, dei parcheggi, della viabilità e dei trasporti, di car sharing, pista ciclabile e bike sharing. Appare evidente come,il porticciolo di Agrigento goda di una posizione strategica sia in relazione alla costa siciliana, rispetto alla quale occupa una posizione baricentrica, sia in relazione all’intero bacino del Mediterraneo. Pertanto l’ampliamento ed il suo adeguamento lo porrà come un importante hub della portualità diportistica anche per le imbarcazioni di dimensioni superiori ai 18 metri”.

