Porto Empedocle, 10mila articoli fuori legge. Nei guai un negozio di cinesi

Trovati senza avvertenze e indicazioni in in lingua Italiana. Circa 10.000 articoli, soprattutto giocattoli, sono stati sequestrati dal personale della Guardia di finanza della Tenenza di Porto Empedocle, al termine di un controllo effettuato in un negozio, di proprietà di commercianti di nazionalità cinese, in territorio empedoclino.

Pubblicità

La merce, quasi tutta di produzione cinese, non riportava nessuna descrizione in Italiano. L’esercente è stato multato 4.000 euro, per violazione in materia del Codice del Consumo. I giocattoli fuori norma restano la categoria di prodotti pericolosi più diffusa sul mercato europeo, seguita da auto e abbigliamento.

Ad

Le Fiamme gialle di Porto Empedocle, tra le tante attività e servizi espletati in questo periodo, sono impegnati anche in controlli di questa tipologia, necessari per le diverse implicazioni, che la problematica presenta, in ordine sia alla sicurezza dei cittadini, che all’esigenza di garantire il rispetto delle norme sul commercio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA