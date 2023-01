Porto Empedocle, il Palahamel continua a rimanere chiuso, interpellanza del consigliere Salvo Ersini

Il palasport Hamel di Porto Empedocle continua a rimanere chiuso. Il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Salvo Ersini, ha presentato una interrogazione a tal proposito, già trattata con la seduta ordinaria di consiglio comunale dove si chiedeva cosa intendeva fare l'amministrazione con le strutture sportive tra cui il palazzetto dello sport hamel.

"La risposta dell’amministrazione e dell’assessore al ramo su questa struttura - dice Ersini - non è stata soddisfacente, in quanto non è stata trovata una soluzione".

Adesso, lo stesso Ersini ha presentato una interpellanza con la quale ha chiesto alla massima assise cittadina, considerata l'impossibilità di operare dell’amministrazione con fondi comunali, di impegnare l’amministrazione Martello a predisporre tutti gli atti che permettano l’operare tramite project finance, non solo con fondi pubblici ma anche privati, e di predisporre un bando affinché si possa operare e rendere fruibile il prima possibile tale struttura".

