Porto Empedocle, la Dc prende le distanze dall'amministrazione comunale

“C’è la nostra disponibilità a dialogare su tutti i temi utili al rilancio politico di Porto Empedocle, esclusivamente con i movimenti e le forze alternative all’attuale amministrazione comunale”. Stoppa così i rumors e le indiscrezioni relative alla elezione del Presidente del Consiglio Comunale, il coordinatore cittadino della Democrazia Cristiana, Giovanni Gangarossa.

“Prendiamo le distanza – continua Gangarossa – dalle notizie fatte circolare ad arte in queste ore, ma la nostra posizione è chiara, non intendiamo avere nulla a che fare con l’attuale amministrazione guidata dal sindaco, Calogero Martello. E’ indubbio come il coordinamento ed il gruppo consiliare della Dc, avrebbero preferito avviare la propria azione politica confrontandosi sui temi e sulle proposte necessarie al rilancio della città ed al superamento di uno stallo e di una crisi che giorno dopo giorno mette in ginocchio tutti. Saranno stati legittimi i contatti dei soggetti e delle forze freneticamente interessate a recuperare i consensi necessari a conquistare una o più poltrone, a partire da quella del Presidente del civico consesso, ma a noi non interessano le poltrone – conclude Gangarossa – ma il dialogo per costruire una alternativa all’amministrazione comunale in carica”. interesd – precisa il dirigente empedoclino – ma a noi interessa una visione che vada al di là di questi discorsi ed a scanso di ogni illazione dichiariamo la nostra disponibilità a dialogare su tutti i temi utili al rilancio politico di Porto Empedocle esclusivamente con i movimenti e le forze alternative all’attuale amministrazione comunale”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA