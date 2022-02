Porto Empedocle, riprende il servizio degli ingombranti

Il Sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, ha informato la cittadinanza che, essendo ripreso il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e dopo avere effettuato un intervento straordinario di rimozione di cumuli sparsi per le vie cittadine, che peraltro continuerà ancora per completare tutti i quartieri, nei prossimi giorni sarà comunicata la data ed il luogo in cui si potranno conferire i rifiuti ingombranti.

Il primo cittadino, inoltre, invita la cittadinanza a collaborare nel mantenere pulita la città, evitando di depositare rifiuti ingombranti e di altro genere nelle pubbliche vie, piazze, marciapiedi ed altri spazi di uso comune.

"Il rispetto delle norme in materia di conferimento dei rifiuti - conclude Martello - oltre che consentire alla città di avere un aspetto più decoroso ed accogliente, anche in vista dell’ approssimarsi della bella stagione, consente anche e soprattutto un notevole risparmio economico sia per l’Ente che per ciascun cittadino. Confido, dunque, nel senso civico che ha sempre animato la comunità empedoclina, invitando tutti ad un maggiore e puntuale senso di responsabilità. Nell’interesse esclusivo della amata e bella Porto Empedocle".

