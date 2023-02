Porto Empedocle, svaligiata la casa di un appartenente alle forze dell'ordine

Svaligiata l’abitazione, in contrada “Durrueli” a Porto Empedocle, di proprietà di un appartenente alle forze dell’ordine. Ignoti ladri, approfittando della momentanea assenza dell’uomo e della sua famiglia, dopo avere forzato la finestra del piano terra, sono riusciti ad intrufolarsi nell’immobile. Con tutta tranquillità hanno rovistato un po’ dappertutto, ed hanno portato via quanto di valore hanno trovato: soldi e monili per diverse migliaia di euro. Con il bottino in mano si sono allontanati velocemente.

A fare la scoperta, al momento del rientro, sono stati i proprietari della casa che hanno allertato il 112. Delle indagini sul furto in abitazione si stanno occupando i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle. Il danno non è stato ancora quantificato. E comunque, questo è certo, non è coperto da nessuna polizza assicurativa. L’area dove si trova l’appartamento “visitato” dai ladri è parzialmente “coperta” da sistemi di videosorveglianza. Filmati che sarebbero stati già acquisiti dai militari dell’Arma.

