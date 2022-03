Porto Empedocle,val via raccolta di viveri e medicine

L’amministrazione di Porto Empedocle guidata dal Sindaco Calogero Martello esprime la vicinanza dell’intera comunità al martoriato popolo ucraino, in questi giorni difficili di guerra, sofferenza e morte.

In collaborazione con la Chiesa Evangelica, che ha spontaneamente manifestato la propria disponibilità, saranno raccolti generi alimentari, farmaci ed indumenti che potranno essere portati presso il Palazzetto dello Sport “ Carmelo Hamel” in Via dell’ Industria.

Nei prossimi giorni inoltre l’amministrazione si attiverà per aderire alla iniziativa del Presidente della Regione siciliana e mettere in moto la macchina organizzativa per l’accoglienza dei profughi.

Porto Empedocle rifulge sempre e comunque la guerra ed auspica con tutto il cuore che prestissimo possa essere trovata una soluzione di pace. Le armi tacciano in nome del dialogo e dell’umanità.

