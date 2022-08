Porto Empedocle, Vigile del fuoco va per domare un incendio e cade in un dirupo

Un vigile del fuoco, in servizio al Comando provinciale di Agrigento, è rimasto ferito, oggi pomeriggio, mentre era in pieno lavoro con i colleghi, per cercare di domare il solito incendio di sterpaglie, divampato questa volta in un terreno, nel quartiere dei Grandi Lavori a Porto Empedocle, che ha coinvolto anche un’abitazione e una stalla.

Il vigile del fuoco è ruzzolato a terra. Era impegnato, in particolare, nello spegnimento delle fiamme, gettando acqua con l’idrante, quando deve aver perso l’equilibrio, cadendo malamente su un punto impervio. E’ stato subito soccorso, e trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Avrebbe riportato la frattura della gamba, ed è al momento ricoverato.

