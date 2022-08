Posticipata per la notte di oggi l'ultima corsa da Marina in città

Per la notte di Ferragosto, il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha voluto fare un regalo ai suoi concittadini che intendono trascorrere la notte più importante dell'estate nella località balneare di Marina senza utilizzare i propri mezzi di trasporto. Infatti, ha raggiunto un accordo con la ditta di trasporti urbani, Scerra, di posticipare alle 4,07 l'ultima corsa che da Marina conduce in città. La ditta Scerra già dall'inizio della bella stagione svolge il servizio notturno per volontà dell'amministrazione comunale, per la notte di Ferragosto posticipare l'ultima corsa.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA