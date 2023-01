Potenziati alcuni Poliambulatori della provincia agrigentina

Nella provincia agrigentina aumentano le ore di lavoro in diversi Poliambulatori. L’Azienda sanitaria ha conferito nuovi incarichi a tempo indeterminato. Nel dettaglio: 4 ore alla settimana in più (lunedì dalle 9 alle 13) alla Neurologia del Poliambulatorio di Bivona. Poi 10 ore in più a Pneumologia nel Poliambulatorio di Canicattì (martedì e giovedì dalle 8 alle 13). Poi 2 ore a Dermatologia a Casteltermini (il lunedì dalle 9 alle 11). Poi 5 ore a Pneumologia di Licata, 5 ore a Pneumologia di Palma di Montechiaro, 3 ore a Casteltermini e 3 ore a Cammarata, sempre a Pneumologia. Gli incarichi ai professionisti sono già stati deliberati.

