Presentata una mozione per la vendita delle case ad un euro

Il consigliere comunale di Porto Empedocle del Movimento 5 Stelle, Salvo Ersini, ha presentato una mozione che impegna la giunta Martello a deliberare il regolamento comunale per promuovere le “case ad 1 euro”. Lo stesso Ersini spiega: “Nel territorio empedoclino vi sono sempre più edifici abbandonati, sinonimo di degrado e spesso a pericolo per la comunità. Tale fenomeno è riconducibile ad un progressivo spopolamento delle aree urbane ed extraurbane, derivante dalla continua migrazione dei cittadini. Dopo il censimento degli immobili abbandonati e fatiscenti, Porto Empedocle potrebbe diventare una splendida vetrina online per esporre e vendere a prezzi simbolici tali immobili per finalità abitative o turistiche”.

