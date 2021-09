Presentata alla città la Seap Dallì Cardillo Aragona

Ad Agrigento, all’Hotel della Valle, è stata presentata la Pallavolo Aragona Seap – Dalli Cardillo targata 21-22, prossima al campionato di serie A2 femminile. Sono stati presenti, tra gli altri, i dirigenti della squadra, il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e l’assessore allo Sport del Comune di Agrigento Costantino Ciulla. Il Presidente, Nino Di Giacomo, ha annunciato che le partite casalinghe dell’Aragona si giocheranno a Porto Empedocle, al “PalaMoncada”, grazie ad un accordo di collaborazione con la famiglia Moncada. E l’allenatore, Stefano Micoli, ha affermato: “Siamo consapevoli che ci attende un campionato di Serie A2 difficile, con numerose squadre ben attrezzate e con organici importanti. Lavoriamo quotidianamente con tantissimo impegno per arrivare in buone condizioni all’esordio in campionato il prossimo 10 ottobre sul campo dell’Olbia. Sono felice di lavorare in un ambiente sano, ambizioso e con una Società molto solida”.

