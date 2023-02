Prima la Bit poi il "turismo della memoria", il Distretto turistico della Valle dei Templi punta anche sui piccoli borghi

Dopo la partecipazione alla Bit 2023 di Milano per promuovere i grandi eventi del territorio, tra cui il 75°Mandorlo in Fiore e Menfi Città del Vino 2023, la Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi ha partecipato, a Roma, nella Sala Conferenze Internazionali della Farnesina, alla presentazione del progetto sul "Turismo delle Radici" finalizzato a stimolare il turismo nei piccoli borghi. Erano presenti tra gli altri il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

L'invito alla Dmo Distretto Turistico Valle dei Templi - spiega una nota - è stato esteso in virtù della sua attività di progettazione di itinerari e pacchetti specifici, oltreché di un Museo della Memoria virtuale e per la strutturazione di un rapporto tra le associazioni di italiani all'estero e il territorio, anche con protocolli per il turismo destinato ai discendenti di italiani all'estero.

Un'attività che sarà la base di una programmazione di interventi che saranno coordinati, prima, a livello regionale e, dopo, messi in rete con le iniziative dell'intero Paese. Le risorse sono quelle del PNRR e sono destinate principalmente alle imprese che operano sul territorio.

