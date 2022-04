Primo raduno delle Ferrari alla Costa del Mito

Sabato prossimo 9 aprile e domenica 10 si svolgerà la prima edizione del “Ferrari Tour della Costa del Mito”, nella parte occidentale del tracciato della “Costa del Mito” che collega Selinunte fino ad Agrigento. “Costa del Mito” è il progetto di promozione e valorizzazione turistica del territorio lanciato dal Distretto turistico Valle dei Templi. E l’amministratore, Fabrizio La Gaipa, commenta: “E’ un esordio prestigioso per la ‘Costa del Mito’, che avviene in concomitanza con la sua presentazione alla Bit di Milano. Siamo orgogliosi di potere inaugurare questo ambizioso progetto di marketing turistico con una presenza così eccellente. Contiamo di potere rendere il Ferrari Tour della ‘Costa del Mito’ un evento annuale insieme a molti altri altrettanto belli ed emozionanti. Il programma prevede la partenza da Castelvetrano-Selinunte e comprende una tappa presso la Casa Natale di Luigi Pirandello, recentemente riaperta al pubblico in una nuova ed accattivante veste multimediale. E poi una sfilata sul lungomare di San Leone ed una visita alla Valle dei Templi”.

