Pronostico rispettato all'Autoslalom di Sant'Angelo Muxaro: vince Ingardia

Tutto come previsto. Girolamo Ingardia conquista l’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, giunto alla sua settima edizione, con 133,50 punti-secondi. Il pilota della Trapani Corse, alla guida di una Gloria B5 Evo Suzuki, ha rispettato i pronostici, salendo sul gradino più alto del podio, della gara, riserva del Campionato Italiano, che assegna punti per il Trofeo Italia Sud e per il Campionato Siciliano (coefficiente 1,5).

Ingardia si è così messo alle spalle Salvatore Catanzaro, dell’Armanno Corse (136,44) con la sua Gloria B5 Y10 Suzuki, e Vito Fabio Di Falco della Misilmeri Racing (140,93), con la sua Gloria B4 10Y Yamaha. Quarto posto per Nicolò Incammisa, che non è riuscito nell’impresa di centrare il settimo podio in sette edizioni. Per il presidente della Trapani Corse il terzo gradino è sfumato per meno di due secondi (142,28). La top10 della classifica assoluta è completata da Angelo Cucchiara (142,52), Elio Tumbarello (143,48), Antonino Di Matteo (143,60), Antonino Bucceri (145,86), Domenico Gangemi (147,57) e Gabriele Giaimo (149,45). Undicesimo posto per Ivan Brusca, che però si è ampiamente consolato, conquistando il gradino più alto del podio nel Gruppo A. Alle sue spalle Gerry Pio Mingoia, miglior Under23, e Fabio La Greca.

Nel Gruppo N a vincere è stato Mario Radice, con la sua Renault Clio, davanti a Francesco Gaetani e Angelo Pitruzzella. Gradino più alto del podio per Emanuele Campo (Fiat 126), Nicolò Incammisa e Girolamo Ingardia nei gruppi P, E2SC e E2SS.

Per quanto riguarda i Gruppi R.S., S.S. ed E1ITA a vincere sono stati Biagio Cassibba (con la sua Mini Cooper S, precedendo Salvatore Castro e Massimo Santannera), Alfonso Belladonna (con la sua Fiat Uno Turbo, davanti a Francesco Carmelo Pirri e Davide Giorgianni) e Domenico Gangemi (Con la A112 Ab, davanti a Gabriele Giaimo e Salvatore Sinagra).

Successi, infine, nei gruppi E2SIL, R.S.PLUS e nelle BICILINDRICHE rispettivamente per Antonino Bucceri (Fiat 500 Suzuki), Tommaso Massimo Burgio (Peugeot 106 S16) e Maurizio Russo (Fiat 500 Giannini).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA