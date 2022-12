Protocollo d'intesa tra il comune di Favara e l'Aics comitato provinciale di Agrigento

Protocollo d’intesa tra l’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport – e il Comune di Favara, grazie anche all’opera dell’assessore Angelo Airò Farulla con delega alle Attività Produttive, Commercio e Artigianato, Fiere e Mercati, Sport, Spettacolo, Politiche Giovanili e Startup, Rapporti con la Chiesa, Associazioni e comunità Religiose che ha fortemente voluto l’incontro e la stipula del protocollo d’intesa che sarà firmato dal presidente AICS Giuseppe Petix e il Sindaco di Favara Antonio Palumbo.

"Molto proficui e sempre improntati alla reciproca collaborazione e propositività gli incontri che ho avuto con il Sindaco - dice il dirigente dello Sport dell'Aics Rino Pitanza - e gli altri componenti la Giunta e a loro va il mio grazie per il riconoscimento avuto sia personale che come Dirigente dell’AICS. E così da Gennaio, saremo accanto al comune di Favara a collaborare nell’organizzazione di seminari e convegni; nella promozione di attività culturali, artistiche, ambientali, sportive, sociali, storiche, di diffusione della legalità e sensibilizzazione sociale; nella pubblicizzazione, nelle varie forme, delle attività che si andranno a svolgere e la progettazione, a titolo prevalentemente gratuito, a vari livelli (regionale, nazionale, europeo) e quant’altro potrebbe nascere per esigenze e volontà delle parti".

