Punto da una vespa va in shock anafilattico: salvato

A Realmonte, nella spiaggia delle “Pergole”, un uomo di 40 anni di Agrigento è stato punto da una vespa ad un’ascella e ha subito uno shock anafilattico, con gravi difficoltà respiratorie. I bagnini hanno telefonato al 118. Sul posto è giunto anche un elisoccorso che è atterrato in spiaggia. Il medico rianimatore ha somministrato una fiala di adrenalina e il quarantenne si è rianimato. E’ stato trasferito col mezzo aereo all’ospedale “Sant’Elia” a Caltanissetta. Non è in pericolo di vita.

