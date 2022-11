Qualità della vita, Agrigento sempre più in basso

La Sicilia del mare, dei siti archeologici e di tante altre bellezze, ancora agli ultimi posti per quanto riguarda la qualità della vita. Lo sostiene il rapporto annuale sulla Qualità della Vita in Italia, realizzato da Italia Oggi, per l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. A fare peggio sono Agrigento e Caltanissetta, che perdono diverse posizioni rispetto al report dello scorso anno. La provincia agrigentina passa dal 95esimo al 103esimo posto. Un brutto passo indietro.

La prima città siciliana ad apparire è Ragusa, che si posiziona all’84esimo posto, confermando il piazzamento dell’anno precedente. Perde invece una posizione Trapani, che dal 92esimo scivola al 93esimo. Alla posizione numero 96 si trova Messina (98esima lo scorso anno), seguita da Enna al 97esimo posto (96esima un anno addietro); Palermo guadagna un posto, dal 99esimo al 98esimo, mentre Catania retrocede dal 100esimo al 102esimo posto.

Completano la classifica siciliana ci pensano Agrigento che appunto retrocede di 8 posizioni rispetto al report passato, Caltanissetta al 105esimo posto, meno 4 posizioni, e Siracusa 106esima, era 104esima la scorsa edizione.

