Racalmuto, Nadia Lauricella "Alza il volume"

Su iniziativa dell’associazione Motor Life, è stato presentato a Racalmuto, al teatro Regina Margherita, suo paese natio, il documentario “Alza il volume”, la storia dell’influencer Nadia Lauricella, scritto e diretto da Angelo Jay Pecoraro. L’influencer, nota sui social come Ironadia_301, focomelica dalla nascita a causa di una malformazione per la quale non ha sviluppato gli arti superiori e solo parzialmente gli arti inferiori, si è scontrata spesso con il pregiudizio e gli stereotipi. “Avevo un desiderio fin da bambina: quello di far conoscere la vera Nadia non più per la sua disabilità ma per la sua persona”. E Nadia ha anche appena scritto una lettera ad Amadeus, dopo il caso Blanco e la devastazione di fiori e piante sul palco: “Caro Amadeus, viviamo una società già tanto violenta, mi chiedo se sia giusto dare visibilità a un ragazzo di 20 anni poco rispettoso per il lavoro altrui. Perché non dare testimonianze sane e belle che possono ispirare tanti giovani?”…

