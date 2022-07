Racalmuto, salva la Festa della Madonna del Monte

La festa della Madonna del Monte 2022 di Racalmuto è salva. Ma serve la responsabilità di tutti. Questa mattina in Prefettura ad Agrigento si è riunito il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica composto dal Prefetto Maria Rita Cocciufa , la Vice Prefetto Elisa Vaccaro, la Questore Rosa Maria Iraci, il Colonnello dei Carabinieri , Vittorio Stingo, il colonnello della Guardia di Finanza , Rocco Lopane, e per l’Asp c’era Gaetano Mancuso.

Si è ragionato su come far svolgere con tutta sicurezza la festa. Tutti quanti hanno voluto che non si interrompesse la tradizione ma hanno responsabilmente , ognuno, per i propri ruoli fatto emergere che le vicende realtive a garantire l’incolumità dei partecipanti e delle persone che assisteranno lla festa abbiano anche la loro priorità. E’ stato da tutti marcato che la situazione epidemiologica manifestatisi nell’ultimo periodo è risultata in forte aumento , proprio nelle località interessate a cerimonie di feste patronali.

