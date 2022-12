Racalmuto, sarà lutto cittadino per i funerali della coppia Sedita

Il sindaco di Racalmuto, Vincenzo Maniglia, proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Giuseppe Sedita e della moglie Rosa Sardo. E afferma: “E’ un’iniziativa di rispetto verso queste due povere vittime. Siamo tutti scossi da questa bruttissima vicenda, ringrazio tutti i Carabinieri per essere celermente intervenuti ed avere tranquillizzato così la nostra comunità. I servizi sociali del Comune di Racalmuto avevano attenzionato quest’emergenza. La madre si era rivolta agli uffici chiedendo una mano d’aiuto. Sono state subito avviate le procedure, ma quando si chiede, in questi casi, atti ufficiali come le denunce, i familiari stessi sono un po’ restii, perché nasce un conflitto. Nessuno, anche se si tratta dei propri figli, pensa che si possa arrivare a situazioni del genere”.

