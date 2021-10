Raccoglitori di olive cercansi

Il Libero Consorzio di Agrigento attende, possibilmente in tempi brevi, le adesioni delle associazioni di volontariato per raccogliere le olive al Giardino Botanico, in via Demetra. L’iniziativa è promossa ogni anno dalla stessa Provincia, proprietaria del Giardino Botanico, che poi dona tali prodotti biologici alle associazioni di beneficenza. Le adesioni sono attese all’indirizzo e-mail del direttore del Giardino Botanico, Giovanni Alletto, ovvero g.alletto@provincia.agrigento.it Il commissario Vincenzo Raffo commenta: “L’iniziativa di solidarietà si inserisce nel solco della tradizione legata ad una struttura che è al centro della massima attenzione da parte della Provincia, che ne cura il decoro e l’efficienza grazie alla professionalità dei nostri operatori”.

