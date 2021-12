Rapina ad una parafarmacia: è caccia all'uomo

Un bandito, con il volto coperto da un casco integrale da motociclista ed con una sciarpa a coprire il collo, e apparentemente non armato, ha rapinato, nella serata di martedì, una parafarmacia del Quadrivio Spinasanta, ad Agrigento. L’individuo è entrato in azione poco prima dell’orario di chiusura, e dopo aver fatto irruzione nell’esercizio commerciale ha iniziato a minacciare i titolari, tenendo una mano in tasca, quasi a mimare il possesso di una pistola.

I titolari sono stati costretti a consegnare l’incasso del pomeriggio, circa 500 euro. Arraffati i soldi, il malvivente è scappato a piedi. Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Agrigento che hanno subito avviato le ricerche del rapinatore. I militari dell’Arma come primo passaggio dell’attività investigativa

