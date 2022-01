Rapinato un ottico a San Leone

Una nuova rapina è stata messo a segno, mercoledì sera, all’ottica di viale Emporium, fra il Villaggio Peruzzo e San Leone. Ad entrare in azione è stato un malvivente solitario che ha agito con il volto coperto, e che ha tenuto una mano in tasca, quasi a simulare la presenza di una pistola. Minacciando chi si trovava dietro il bancone, il delinquente si è fatto consegnare i soldi che c’erano in cassa. Arraffato il bottino, che è stato ancora quantificato, è riuscito a dileguarsi.

Una volta scattato l’allarme, nella zona sono intervenuti i polizotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

