Rappresentanti della Uil agrigentina ad Assisi

La Festa dei lavoratori viene celebrata il 1º maggio di ogni anno in molti paesi del mondo, per ricordare tutte le lotte per i diritti dei lavoratori, originariamente nate per la riduzione della giornata lavorativa.

Il Segretario della Uil di Agrigento, Gero Acquisto, oggi presente alla maxi manifestazione sindacale ad Assisi, in compagnia di altri associati afferma:"Per noi della Uil il Primo Maggio è una festa che ricorda tutte le battaglie e i traguardi ottenuti negli anni ma allo stesso tempo ci rammenta quanto ancora bisogna fare per tutelare i diritti dei lavoratori. La società e il lavoro sono in continuo cambiamento per cui anche il nostro impegno è in continuo divenire per tenere il passo coi tempi. La nostra Organizzazione è stata, è attualmente e sarà sempre punto di riferimento per tutti i cittadini. E oggi mi preme evidenziare che Noi tutti saremo a lavoro per la Pace, affinché cessino le ostilità che vedono il popolo ucraino in guerra.Non vi è lavoro dignitoso in una nazione dilaniata da un conflitto"

