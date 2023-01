Ravanusa, furto d'appartamento: portati via monili e 4 fucili

Ignoti ladri si sono intrufolati, nella notte di San Silvestro, nell’abitazione di un commerciante sessantaseienne di Ravanusa, e sono riusciti a rubare numerosi monili in oro e quattro fucili, tutti custoditi all’interno di una cassaforte. Ma anche 25 cartucce calibro 12. Armi e munizioni regolarmente denunciati. L’uomo ha formalizzato la denuncia di furto, a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina.

Con quest’ultimo episodio, salgono a due i furti di armi messi a segno, nelle ultime settimane, in questa parte della provincia agrigentina. A metà dicembre, nella vicina Naro, una banda di malviventi s’è intrufolata all’interno della casa di campagna di un professionista di Camastra, ed ha sradicato e rubato un armadietto blindato, contenente quattro fucili e una pistola, regolarmente denunciati.

Adesso il nuovo raid. Non c’è certezza, ma non è escluso che la mano criminale possa essere sempre la stessa. I militari dell’Arma, dopo un primo sopralluogo, hanno avviato le indagini.

