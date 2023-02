Ravanusa, prognosi riservata per il tunisino colpito fa tre fucilate

Ulteriori dettagli a seguito del tentato omicidio avvenuto a Ravanusa dove un tunisino di 32 anni, in piazza Primo Maggio, è stato colpito alla schiena da tre fucilate e adesso è ricoverato in prognosi riservata in Rianimazione al “Villa Sofia” a Palermo: a sparare sarebbero stati in due, incappucciati, scappati a bordo di una Fiat Uno che è stata poi ritrovata bruciata in via Ibla. L’automobile è risultata rubata fra domenica e martedì a Naro. L’africano sarebbe gravato da alcuni pregiudizi penali legati a furto, estorsione, minacce e rissa. Sono stati recuperati e sequestrati tre bossoli di un fucile calibro 12.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA