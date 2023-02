Ravanusa, rissa al Carnevale: sedicenne ferito

Scoppia una lite e un sedicenne resta ferito al busto da una coltellata. Il grave fatto s’è verificato, durante la notte, nel centro di Ravanusa dove erano in corso i festeggiamenti per il Carnevale. Il ragazzo è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì. Non è, per sua fortuna, in pericolo di vita. I carabinieri della Stazione di Ravanusa hanno avviato le indagini, e stanno adesso cercando di ricostruire cosa sia effettivamente accaduto. L’aggressore, qualora identificato, verrà denunciato.

