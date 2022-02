Razzia di furti di auto e moto, la situazione è allarmante

Due autovetture e uno scooter sono stati rubati a Canicattì. E in tutti i casi nelle ore notturne. Da via Vittorio Emanuele, i ladri hanno portato via una Fiat Panda di proprietà dell’Ente di sviluppo agricolo. Da via Sammartino, è sparita una Fiat Punto Evo, di proprietà di un quarantaduenne impiegato. Ad un operatore ecologico di 52 anni è stato, infine, rubato lo scooter Aprilia Scarabeo, intestato alla moglie cinquantaduenne. I tre furti sono stati denunciati ai carabinieri della Compagnia di Canicattì, che hanno subito avviato le indagini. Non è escluso che la “mano” criminale possa essere stata, in tutti e tre i casi, la stessa.

