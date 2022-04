Razziate quattro case di campagna a Canicattì. Portate via porte, finestre, motozappe e altri materiali. Ad indagare su questi furti è la polizia. Non ci sono certezze investigative, ma non è affatto escluso che ad agire possa essere stata la stessa mano. I poliziotti hanno, naturalmente, avviato le indagini per provare ad identificare i componenti di una o più bande di malviventi.

Da contrada “Guccione”, ignoti si sono portati via il portone di ferro, tre infissi in alluminio e una motozappa. La denuncia è stata fatta dalla proprietaria, una cinquantasettenne canicattinese, che già lo scorso agosto aveva avuto la “visita” dei ladri. Dalle case prefabbricate di contrada “Bardaro”, di proprietà di due fratelli emigrati, sono state smontate e rubate due porte di ingresso, e altrettanti infissi in alluminio.

