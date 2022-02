Realizza piattaforma abusiva: denunciato imprenditore

Ha realizzato una piattaforma in cemento armato di 80 metri quadrati, comprensiva di 12 pilastri, sempre in cemento, con una tettoia in legno. Ma lo ha fatto senza le obbligatorie autorizzazioni. A scovare il nuovo caso di abusivismo edilizio a Lampedusa sono stati i carabinieri della locale Stazione. La scoperta in via Mattarella.

Il proprietario dell’area, un imprenditore di 51 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento dell’ipotesi di reato di abusivismo edilizio. La struttura è stata posta sotto sequestro.

Nonostante i controlli, e i numerosi casi di abusivismo scoperti, da parte dei carabinieri, ancora oggi sull’isola più grande delle Pelagie si continua a costruire o ad ampliare il volume di immobili esistenti senza neanche pensare di dover chiedere autorizzazioni o concessioni al Comune. (Foto archivio)

