Realmonte a lezione di defibrillatore

A Realmonte, sulla spiaggia di Giallonardo, nello stabilimento balneare “Baia delle sirene”, si è svolta la manifestazione “Riani – mare, tre mosse per salvatore una vita”, sull’uso precoce del defibrillatore per salvare vite umane. L’istruttore Riccardo Pagnottella, e dei volontari, hanno lavorato due ore con prove pratiche dimostrative per sensibilizzare i presenti e promuovere la cultura della defibrillazione precoce utilizzando subito il numero unico d’emergenza 112 o utilizzando altrettanto subito un defibrillatore se disponibile in zona. Se utilizzato entro i primi 3 minuti dall’evento, triplica la possibilità di sopravvivenza. Il sindaco di Realmonte, Sabrina Lattuca, afferma: “Ringrazio l’associazione ‘Amici di Giallonardo’, i tecnici che hanno tenuto la lezione, e Cinzia Savarino per aver promosso l’iniziativa, in ricordo del marito, e che ha donato un defibrillatore all’associazione presieduta da Giovanni Alessi, poi collocato nello stabilimento balneare ‘Baia delle Sirene’.

