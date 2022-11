Realmonte rende omaggio ai caduti nelle due guerre mondiali

La Città della Scala dei Turchi, fedele alla tradizione, anche quest’anno ha celebrato la Festa dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate tributando un doveroso omaggio ai suoi gloriosi caduti della due guerre. Alla presenza delle rappresentanze provinciali delle forze armate, di numerose associazioni, dei componenti la giunta ed il consiglio comunale e della popolazione scolastica, la mattinata si è aperta con un corteo per le vie cittadine a cui è seguita la deposizione di una corona di alloro al Milite Ignoto e la lettura dei nomi dei valorosi caduti realmontini. Il corteo si è poi spostato nell’area adiacente il municipio dove si è svolto l’alzabandiera ed in contemporanea gli alunni dell’istituto comprensivo Garibaldi di Realmonte, hanno intonato l'Inno di Mameli ed infine la deposizione di una corona di alloro alla memoria dei Caduti.

“ Una cerimonia emozionante. Una giornata di memoria- afferma il sindaco Sabrina Lattuca-. Ringrazio tutti i presenti . Realmonte ha dato un grandissimo contributo alla Libertà, alla Democrazia, all’Unità. Abbiamo dato lettura dei nomi dei caduti nelle due guerre mondiali e sono tanti. Hanno dimostrato di avere amore per la Nazione. Abbiamo ricordato i caduti ed i tanti uomini e donne che si sono sacrificati in nome della giustizia, la cui rettitudine ed amore per la Giustizia, Libertà e Democrazia deve essere un monito per le nuove generazioni che devono costruire il futuro”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA