A Realmonte in via San Calogero il proprietario di un rudere ha telefonato ai Carabinieri perché nel sottosuolo ha trovato 2 bombe a mano, 5 candelotti di tritolo e munizionamento calibro 7 e 62, per un peso complessivo di 40 chili. Il tutto, residuato bellico della seconda guerra mondiale, è stato rimosso dagli artificieri dell’Esercito per la successiva esplosione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA