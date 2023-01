Reati sul web, il consuntivo della Polizia postale agrigentina

Reati sul web e consuntivo 2022 della Polizia postale agrigentina: in ambito pedo-pornografia vi sono state 7 denunce e un arresto su tale fronte. Poi i crimini informatici: 98 furti di identità digitale e 49 truffe on line per un danno di oltre 128mila euro. E per quanto riguarda altre frodi commesse sul web si registrano ulteriori 57 denunce con importi sottratti a ignari utenti che ammontano ad oltre 37mila euro. Non sono mancati i reati commessi contro la persona, in particolare 3 diffamazioni, 3 estorsioni, 4 molestie e 2 casi di stalking.

