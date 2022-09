Regionali: l'agrigentino Riccardo Gallo trascina Forza Italia a primo partito in provincia

Tra i deputati agrigentini eletti all'Assemblea regionale siciliana, quello che merita una citazione particolare è Riccardo Gallo, inserito anche nel listino del candidato presidente della Regione, poi eletto, Schifani. Forza Italia, con oltre 24mila preferenze, è risultato primo partito in provincia di Agrigento. Non un risultato di poco conto visto il vento a favore degli altri partiti, Fratelli d'Italia in primis, ma anche il Movimento Cinque Stelle. Questo primato, ha premiato, il lavoro svolto in questi ultimi anni dove proprio Riccardo Gallo è stato protagonista. Ma è il risultato di un lavoro di squadra svolto in silenzio, lontano dai riflettori. D'altronde, Gallo è fatto così. Non ama i riflettori più di tanto, per lui conta il risultato.

Il via ai festeggiamenti, è arrivato intorno alle 23,30 di lunedì scorso, quando il deputato agrigentino arriva al suo Comitato elettorale al Viale della Vittoria forte degli oltre ottomila voti. Malgrado l'ora tarda d attenderlo c'è un capannello di gente, primo fra tutti l'assessore regionale agli Enti Locali uscente, Marco Zambuto.

"Una vittoria difficile e sofferta - dice Riccardo Gallo - ed il merito va ai tanti amici, i sindaci, i tanti Consiglieri comunali, che mi hanno ridato la loro fiducia e il loro sostegno di cui sono onorato e orgoglioso. Un risultato importante per la lista di Forza Italia con oltre 24 mila voti di lista ed oltre 8000 voti di preferenza, dati ancora in corso. Voglio ringraziare tutti i candidati della Lista (Ruvolo, Fontana, Salvaggio, Fiaccabrico e Vincenti) grazie ai quali Forza Italia diventa primo partito in provincia di Agrigento".

