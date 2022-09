Ribera in apprensione per la sorte di un docente cinquantenne

Sono ore di apprensione a Ribera per le sorti di un cinquantaquattrenne insegnante. E’ uscito di casa, ieri mattina, per recarsi in un istituto scolastico in provincia di Palermo dove insegna, a bordo della sua utilitaria, ma ha fatto perdere le sue tracce. A lanciare l’allarme, formalizzando una denuncia ai carabinieri è stata la moglie, che ha provato e riprovato a rintracciarlo senza successo. L’uomo si sarebbe effettivamente recato a scuola, ma successivamente si sarebbe allontanato dall’istituto, senza neanche partecipare alla prevista riunione dei docenti.

