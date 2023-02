Ribera riecco Pronto soccorso e Medicina

A Ribera da lunedì prossimo 20 febbraio all’ospedale “Fratelli Parlapiano”, superata la fase acuta della pandemia covid, saranno nuovamente in funzione il Pronto soccorso e il reparto di Medicina. In proposito il deputato Dc riberese, Carmelo Pace, vice presidente della Commissione Sanità, afferma: “Finalmente tutto il comprensorio ha ottenuto ciò per cui ha ostinatamente lottato. La riapertura dei due reparti ci fa ben sperare per il prossimo futuro per imminenti nuovi servizi all’ospedale di Ribera. Voglio ringraziare l’assessore Volo per aver mantenuto l’impegno e per la straordinaria assunzione di responsabilità nei confronti del nostro territorio”.

