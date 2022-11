Ribera, tornano a casa e ci trovano dentro i ladri

Tornano a casa e trovano quattro banditi, incappucciati, che dopo averli strattonati, si sono portano via monili d’oro, e una somma in contanti. I due anziani proprietari, sotto choc, sono stati portati in ospedale, per una visita di controllo. Delle indagini si stanno, adesso, occupando i carabinieri della locale Tenenza.

I militari dell’Arma, coordinati dalla Procura di Sciacca, per prima cosa, hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Le telecamere, laddove funzionanti, potrebbero fornire elementi utili all’attività investigativa, soprattutto se si tratta di delinquenti del posto, o se arrivati invece con un veicolo da qualche altra parte.

