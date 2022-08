Ribera, tre medici a giudizio

La Procura di Agrigento ha chiesto al Tribunale di rinviare a giudizio tre medici in servizo in un Istituto sanitario a Ribera. L’imputazione si riferisce alla morte, il 25 luglio del 2020, di una donna di 37 anni, Laura Gulino, vittima di una embolia polmonare che, secondo i familiari, assistiti dalla “Giesse risarcimento danni”, non sarebbe stata diagnosticata.

Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha archiviato le indagini a carico di 18 medici a lavoro negli ospedali di Agrigento e Licata, inquisiti di omicidio colposo in concorso per la morte di Salvatore Mugnos, 51 anni, deceduto l’8 maggio del 2018 dopo un tira e molla di ricoveri e dimissioni.

